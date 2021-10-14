Брюссель, 14 октября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Компания Ford представила на европейском авторынке обновленный Focus. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ford Обновленное семейство Ford Focus

Модель получила измененный внешний вид, а также новую гибридную версию и коробку передач. Отличительной особенностью внешнего вида новинки стали светодиодные фары, бампер, капот и радиаторная решетка, которые получили новый дизайн.

Внутри новинки теперь устанавливается новая мультимедийная система Sync 4 с 13,2-дюймовым сенсорным экраном, который идет в паре с дисплеем цифровой приборной панелью на 12,3 дюйма.

Гибридная установка на базе двигателей мощностью 125 л. с. и 155 л. с. теперь идёт в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач Powershift. Данная установка также сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Новый Focus также оснащен 1,0-литровым бензиновым двигателем EcoBoost производительностью 100 и 125 л. с., который агрегатируется с 6-ступенчатой «механикой». В моторной линейке есть ещё 1,5-литровый дизельный мотор с отдачей 95 и 120 «лошадей». Данный мотор сочетается с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Ранее компания Ford представила на авторынке Европы новый компактвэн Tourneo Connect.

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