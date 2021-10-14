Вашингтон, 14 октября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Рэпер Offset купил своей жене, певице Карди Би (Cardi B) особняк на берегу Карибского моря. Об этом артистка сообщила в личном Instagram-аккаунте.

Broadmoor Рэпер Карди Би

https://www.instagram.com/tv/CU79HJjJMAS/

Карди Би призналась, что давно мечтала инвестировать деньги в недвижимость в этом районе, о чём говорила супругу. «…я так счастлива, что ты действительно слушал меня, а не просто улыбался и кивал головой, чтобы я могла перестать говорить с тобой об этом», — пишет артистка.

По словам исполнительницы, Offset попросил её отца помочь с приобретением недвижимости для её подарка на день рождения. «Ты и мой папа — самые важные мужчины в моей жизни, и я так счастлива, что вы, ребята, близки», — порадовалась Карди Би.

Ранее Карди Би и Offset стали родителями во второй раз. У пары родился сын, имя которого пока держится в тайне.