Рустави, Грузия, 14 октября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. В грузинском городе Рустави 14 октября начался пожар на территории пенитенциарного учреждения №17. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

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По данным журналистов, огонь вспыхнул в столовой. На месте работают десять пожарных расчётов. Борьбу с огнем затрудняет сильный ветер.

Причина пожара устанавливается. Над тюрьмой видно сильное задымление. Известно, что это — одна из самых крупных тюрем в стране. В ней отбывают наказание около 1,5 тыс. заключённых.

Стоит отметить, что в Рустави, в соседней тюрьме, где начался пожар, находится бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.