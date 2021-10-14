Челябинск, 14 октября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. В Челябинске ограничили движение транспорта на пересечении улицы Сони Кривой и Свердловского проспекта. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Pawel Maryanov Челябинск

С 13 по 22 октября здесь ограничено движение автотранспорта. А с 22:00 по местному времени 14 октября до 6:00 18-го изменятся маршруты трамваев.

Причиной стали ремонтные работы. Их проводит ООО «Строй-Сервис». Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске ремонтируют трамвайные переезды.