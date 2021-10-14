Москва, 14 октября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. В Госдуме доказали, что никакого снижения финансирования здравоохранения не происходит, передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Андрей Макаров

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») представил презентацию, где данные представлены по фактическому исполнению бюджета, то есть это реально истраченные деньги.

«Итак, в 2017 году у нас идет 2 трлн 828,4 млрд рублей. 2018 год — 3 трлн 313, 3 млрд. 2010 год — 3 трлн 811,5 млрд. 2020 год — 4 трлн 437 млрд. 2021 год — мы можем дать данные только на 1 сентября. Я даю исполнение, а не выделенные, провозглашенные деньги. Это 5 трлн 60,5 млрд рублей», — сказал Макаров.

На сегодняшний день в проект федерального бюджета на 2022 год заложена цифра 5 трлн 188,5 млрд, этот объем средств предстоит распределить во втором чтении, добавил парламентарий.

«Приведу лишь один пример. Это поручение президента по программе реабилитации — порядка 20 млрд рублей. Сейчас они находятся на госрасходах, после второго чтения они встанут на свою полочку. Это будет здравоохранение», — говорит глава комитета.

Макаров обратил внимание на то, что расходы на здравоохранение в 2021 году по сравнению с 2017 годом выросли на 78%.

«Из федерального бюджета расходы на здравоохранение в 2020 году выросли по сравнению с 2017 годом в три раза, по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом, который мы с вами принимали год тому назад, в 2021 году только за 9 месяцев расходы на здравоохранение увеличились на 13%. Я отвечаю за каждую цифру, которая сейчас здесь приведена», — подчеркнул глава комитета.

«Мы слишком часто слышим утверждение о том, что государство сокращает расходы на здравоохранение. Я сейчас ответственно заявляю, что это либо незнание, либо откровенная ложь», — резюмировал Макаров.

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