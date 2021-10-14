Саратов, 14 октября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. В органах ЗАГС Саратовской области за 9 месяцев 2021 года зарегистрировали 10 002 брака, более 5,1 тыс. из них состоялись в летний период. Наиболее популярным возрастом для вступления в брак у мужчин является 25 лет, у женщин — 22 года. Итоги деятельности ведомства за 9 месяцев подвела начальник управления по делам ЗАГС правительства Саратовской области Юлия Пономарёва.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Брак

Из числа иностранных граждан отношения на территории Саратовской области зарегистрировали 331 мужчина и 153 женщины. Впервые за длительное время жители области вступили в брак с гражданами Кореи, Мексики, Бразилии, Греции и Испании.

За этот же период решение расторгнуть брак приняли 7,6 тыс. семей. При этом 57% мужчин не обращаются за свидетельством о расторжении брака.

В текущем году поменялась мода на имена новорожденных, отметила руководитель ведомства. Теперь все чаще саратовцы называют мальчиков Александром, Артёмом и Михаилом, девочек — Софья, Виктория и Мария. Список необычных детских имён в 2021 году пополнили Арес, Еримей, Самуил, Лукиллиан, Ярополк, Сулейман — у мальчиков и Амиция, Весна, Венера, Пальмира, Джанет, Хрусталина, Венеция, Элен — у девочек.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области иерею Виктору Сигарёву грозит лишение сана за желание оставить семью и вступить во второй брак. Соответствующие указ подписал митрополит Саратовский и Вольский Игнатий.

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