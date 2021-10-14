Нижний Новгород, 14 октября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. В Нижегородской области средняя стоимость картофеля в магазинах сейчас составляет около 45 рублей за килограмм, а год назад его продавали в два раза дешевле — по 20 рублей, передаёт «Комсомольская правда».

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Частные аграрии также подняли цены на эту сельхозкультуру до 35 — 37 рублей за килограмм.

Продавцы объясняют удорожание тем, что урожайность картофеля упала в пять раз по сравнению с 2020 годом — при плане в 400 центнеров с гектара удалось собрать лишь по 80,5 центнеров с гектара.

Причиной столь низкой плодоносности стали жара и засуха, царившие в Нижегородском регионе в течение всего летнего периода.

ИА REGNUM напоминает, что в конце сентября власти Нижегородской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за гибели урожая сельхозкультур, вызванной засухой.