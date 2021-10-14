Ярославль, 14 октября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. В Ярославской области количество коек, задействованных в приёме больных с ковидом, приближается к 3,5 тысячам в 25 лечебных учреждениях. Об этом сообщил в социальных сетях департамент здравоохранения региона. Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в регионе под ковид было развёрнуто 3 тысячи 183 койки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Из-за перепрофилирования коек пациентов с онкологией из Рыбинска, которым необходима госпитализация, будут перевозить в областную клиническую больницу в Ярославле. При этом тех, кто нуждается только в дневном стационаре продолжат принимать в Рыбинске.

«Для лечения по профилю «онкология» в дневном стационаре, функционируют койки на базе Рыбинской городской больницы №1. Там же проводятся курсы терапии, в том числе противоопухолевой. Вследствие перепрофилирования коек в хирургическом и терапевтическом отделениях, помощь их пациентам также будет оказываться на базе Рыбинской городской больницы №1. Кроме этого пациентам не придётся выезжать за пределы города и для прохождения гемодиализа, процедура проходит в обычном режиме по привычным адресам», — уточняет региональный депздрав.

Транспортировка пациентов будет осуществляться за счёт средств фонда медицинского страхования.