Москва, 14 октября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. В России в 2021 году добыча нефти и конденсата может превысить 522 млн тонн, заявил 14 октября вице-премьер РФ Александр Новак.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Новак

«Минэнерго России давало цифру 522 млн тонн», — сказал Новак в рамках форума «Российская энергетическая неделя», отвечая на вопрос о прогнозе по добыче нефти и конденсата в России в 2021 году.

Новак добавил, что уровень добычи, «возможно, будет несколько больше».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Новак заявил, что российский Газпром — единственный экспортёр трубопроводного газа — полностью выполняет все контрактные обязательства по поставке этого вида топлива.

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