Киев, , 14:38 — REGNUM Находящиеся на так называемых «оккупированных территориях» Донбасса предприятия платили налоги в государственный бюджет Украины не до 2015, а до 2017 года.

В Донбассе Цитата из к/ф «Наши котики» реж Владимир Тихий. 2020. Украина

Об этом в ходе заседания Печерского районного суда заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

Оппозиционный политик отметил четыре обстоятельства, которые утверждают позицию, высказанную им в суде.

«Первое — это действие закона «Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», второе — ДНР и ЛНР не были признаны — я это утверждаю, в этот период террористическими организациями и не могли быть признаны террористическими организациями. Третье — предприятия, которые работали, которым оказывалась социально-экономическая помощь, и которые находились в хозяйственных, предпринимательских и иных связях с центральными органами исполнительной власти Украины, платили налоги в государственный бюджет Украины. Подтверждением этого являются данные фискальных служб», отметил лидер ОПЗЖ.

Более того, он открыл «большую тайну», особенно для прокуроров — уплата налогов происходила до марта не 2015 года, а 2017, поэтому в 2017 году указом президента Петра Порошенко была введена так называемая экономическая блокада, которая запретила перевозку грузов и услуг.

«И четвертый пункт, аргументируя потому, что никакие действия не могли быть квалифицированы как преступные. Это отсутствие запрета на законодательном, и подчеркиваю, нормативном уровне, имеется в виду не только законами, но и подзаконными актами о перемещении грузов и услуг в настоящее время между линией столкновения, то есть неконтролируемыми и контролируемыми территориями», — резюмировал Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что власти Украины обвиняют лидера оппозиции в государственной измене. Последний эпизод, появившийся буквально на днях, связан с тем Медведчук якобы закупал в Донбасса уголь по неким «неправильным схемам», хотя делал это не по личным причинам, а по поручению тогдашней власти страны.