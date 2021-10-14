Гай, Оренбургская область, 14 октября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. В Гайский городской суд Оренбургской области направлено исковое заявление органа опеки и попечительства муниципального отдела образования о лишении родительских прав женщины, которая оставила на длительное время четверых своих детей одних в запертой квартире. Участие в рассмотрении данного заявления прокурором области поручено лично Гайскому межрайонному прокурору. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора региона Анна Филиппова.

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Она также отметила, что надзорное ведомство организовало проверку по факту заточения детей. По предварительным данным, в одной из квартир Гая четверо детей в возрасте от четырех месяцев до семи лет находились более суток одни без присмотра взрослых. Всего в данной семье проживало пять детей. Сейчас дети находятся в орском специализированном доме ребёнка и в гайском реабилитационном детском центре.

«В рамках проверочных мероприятий будут проанализированы условия проживания и воспитания детей, дана оценка поведению матери, выяснены причины, по которым дети остались без присмотра взрослых. Также прокуратурой будет дана оценка деятельности органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в отношении данной семьи», — сказала официальный представитель областной прокуратуры.