Берлин, 14 октября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Компания Volkswagen обнародовала подробности о двигателе обновленного Jetta 2022 модельного года. Об этом сообщает издание Autoevolution.

Volkswagen Volkswagen Jetta 2022 модельного года

Базовая модель Jetta теперь оснащается тем же 1,5-литровым агрегатом TSI с турбонаддувом мощностью 160 л. с., что и кроссовер Taos.

Расход топлива у версии Jetta, получившей 6-ступенчатую механическую коробку передач, составляет, по оценкам контролирующего агентства EPA, 8,1 л на 100 км по городу, 5,47 л на 100 км — на трассе и 6,92 л на 100 км — в смешанном цикле.

Jetta S, получившие 8-ступенчатый «автомат», расходуют в городе 7,59 л на 100 км, на трассе — 5,74 л на 100 км, в смешанном цикле — 6,72 л на 100 км. Показатели экономичности версий SE и SEL составляют: 8,1 л на 100 км по городу, 5,88 л на 100 км на трассе и 7,13 л на 100 км в смешанном цикле.

Напомним, в конце августа текущего года Volkswagen представил обновленную Jetta 2022 модельного года.

Читайте также: Появились фотографии редкой версии Volkswagen Touareg