Гаага, Нидерланды, , 14:27 — REGNUM Обеспечительные меры следует ввести в отношении Азербайджана на период, пока Международный суд ООН не рассмотрит иск Армении о расовой дискриминации армян. Об этом представитель армянской стороны Егише Киракосян заявил 14 октября на слушаниях в Гааге.

Международный суд ООН International Court of Justice

Ранее Армения направила требование о защите и сохранении прав страны и её населения от дальнейшего ущемления. В Ереване также потребовали предотвратить усугубление спора до вынесения судебного решения.

Киракосян подчеркнул, что меры по защите этих прав необходимо срочно предпринять. Армения, обращаясь в суд, стремится предотвратить насилие и разжигание ненависти в отношении этнических армян.

«И этот запрос о временных мерах Армения в срочном порядке направила для защиты прав этнических армян от неизбежного их нарушения», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября Армения подала иск в Международный суд ООН, обвинив Азербайджан в расовой дискриминации.

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