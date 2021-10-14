Тбилиси, 14 октября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили и глава минэкономики республики Натия Турнава утвердили стратегию развития экотуризма в стране. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба министерства экономики.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

«В рамках программы «Производи в Грузии» мы утвердили отдельный компонент, содействующий развитию экотуризма, который включает не только субсидирование процента и согарантирование кредита, но и выделение грантов. Это будет одним из тех направлений, которое довольно востребовано в постковидный период», — сказала пресс-службе Турнава.

Сообщается, что в подписанной стратегии предусмотрены действия по развитию экотуризма и «зелёной» экономики на период с 2021 по 2023 год. В документе также планируется, что Грузия станет ведущей страной экотуризма на Кавказе к 2030 году.

Стоит отметить, что в Грузии до 2020 года при поддержке правительства активно развивался туристический сектор. После того, как в мире ввели карантинные ограничения, в стране наступил экономический кризис из-за сильной зависимости грузинской экономики от туризма.