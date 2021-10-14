Москва, , 14:25 — REGNUM Власти Венгрии отказались от поставок газа через территорию Украины из соображений энергетической безопасности своей страны. Об этом 14 октября заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в ходе своего выступления на сессии форума «Российская энергетическая неделя».

Петер Сийярто

«Мы отвергли предложение о получении газа через Украину, потому что мы должны способствовать энергетической безопасности нашей страны», — сказал он.

При этом Сийярто подчеркнул, что такое решение является собственным решением Венгрии и добавил, что никто не имеет права вмешиваться в венгерский суверенитет.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что контракт на поставку газа в обход территории Украины, который заключен между российской компанией «Газпром» и Венгрией, является соответствующим законам Евросоюза.