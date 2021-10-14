Киев, 14 октября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Украину ждёт катастрофа, и эта катастрофа послужит дополнительным фактором серьёзных трансформаций в Европейском союзе, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 14 октября, комментируя сообщения о возможном размещении на Украине военной миссии ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Ранее министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что до конца 2021 года на Украине будет развернута «военная совещательно-тренировочная миссия ЕС». Председатель Европейского совета Шарль Мишель в свою очередь уточнил, что этот вопрос еще изучается, решение пока не принято.

« Военные советники от ЕС — это, конечно, новое слово! Экономическая составляющая отношений Украина — Европейский союз уже работает, в кавычках, «более чем эффективно». Это вам скажет любой простой житель Украины, который получает всё меньше, а платить должен всё больше. Общественно-политическое устройство Украины при поддержке ЕС последовательно движется к всё более крутому тоталитаризму: людей нетитульной национальности лишают основополагающих прав, политических противников изолируют в тюрьмах, а кого-то при попустительстве Брюсселя и физически уничтожают, на оппозиционные СМИ наложен запрет… Правящий слой, наоборот, при этом жирует. Жирует, но чувствует себя всё более неуверенно. Вот и понадобилась ещё одна «опора» от ЕС: на этот раз военная.