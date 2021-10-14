Каракас, 14 октября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал фармацевтический сектор страны удовлетворить внутренний спрос и увеличить экспорт национальных лекарств. Об этом он заявил во время посещения Гуаренаса, штат Миранда, сообщает Prensa Latina.

Eneas De Troya Николас Мадуро

Мадуро посетил этот город, чтобы проверить процесс распределения лекарств. Он подчеркнул потенциал страны в производстве и экспорте лекарственных средств.

«Фармацевтический двигатель должен быть связан с наукой, знаниями, университетами и производственным потенциалом венесуэльского бизнес-сообщества», — сказал Мадуро и отметил достижения в области оборудования и технологий, достигнутые главным дистрибьютором лекарств в стране.

Глава государства воспользовался возможностью, чтобы отметить усилия и работу делового сектора и его безоговорочную поддержку реального восстановления экономики.

Он призвал частный и государственный сектор содействовать развитию экспорта в качестве стратегии выхода из экономики нефтяных рантье.

«Страна, стремящаяся к прогрессу и коллективному счастью, — это страна, которая должна производить собственные лекарства и продукты питания, объединять науку, знания, труд и производство», — сказал Мадуро.