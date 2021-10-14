Мадуро призвал увеличить экспорт лекарственных средств
Каракас, 14 октября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал фармацевтический сектор страны удовлетворить внутренний спрос и увеличить экспорт национальных лекарств. Об этом он заявил во время посещения Гуаренаса, штат Миранда, сообщает Prensa Latina.
Мадуро посетил этот город, чтобы проверить процесс распределения лекарств. Он подчеркнул потенциал страны в производстве и экспорте лекарственных средств.
«Фармацевтический двигатель должен быть связан с наукой, знаниями, университетами и производственным потенциалом венесуэльского бизнес-сообщества», — сказал Мадуро и отметил достижения в области оборудования и технологий, достигнутые главным дистрибьютором лекарств в стране.
Глава государства воспользовался возможностью, чтобы отметить усилия и работу делового сектора и его безоговорочную поддержку реального восстановления экономики.
Он призвал частный и государственный сектор содействовать развитию экспорта в качестве стратегии выхода из экономики нефтяных рантье.
«Страна, стремящаяся к прогрессу и коллективному счастью, — это страна, которая должна производить собственные лекарства и продукты питания, объединять науку, знания, труд и производство», — сказал Мадуро.