Лос-Анджелес, США, 14 октября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Названа сумма, которую модель Ким Кардашьян заплатила за особняк в Хидден Хиллс (Лос-Анджелес, США). Об этом 14 октября пишет издание Peopletalk.

Скриншот с YouTube Канье Уэст и Ким Кардашьян

По данным СМИ, Кардашьян отдала бывшему супругу, рэперу Канье Уэсту $20 млн. Эта сумма позволила ей стать единственной владелицей особняка, в котором звёздная пара прожила семь лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ким Кардашьян пришлось заплатить Уэсту, чтобы «урегулировать отношения» с ним. Подробности о разделе другого имущества пары пока не раскрываются.