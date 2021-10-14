Москва, 14 октября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Дискуссия об изменении климата в России отстает по срокам от рядя других стран. Об этом 14 октября заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев на круглом столе в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Ледниковый период 2: Глобальное потепление». реж Карлос Салдана. 2006. США Ледниковый пероид. Белка

Ученый отметил, что предсказать погоду за пять-семь дней вперед практически невозможно. Поэтому встает вопрос, можно ли предсказать какие-то климатические изменения, ведь погода и климат суть одного и того же явления.

«Мы давно уже находимся в таком понимании важности проблемы потепления и роли антропогенных явлений. И в России мы задерживаемся на несколько лет, лет на 10 от такого интереса по сравнению с другими странами, прежде всего в Европе», — сказал Сергеев.