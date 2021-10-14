Екатеринбург, 14 октября, 2021, 14:22 — ИА Регнум. В Екатеринбурге прекращено уголовное дело по факту убийства троих человек. Об этом пишут СМИ.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

Информацию подтвердили журналистам в областном управлении СКР. Основанием для закрытия дела стала смерть подозреваемого в совершении преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 7 ноября 2020 года в одной из квартир на Уралмаше. Там проходила вечеринка с участием шести человек. Ночью один из участников убил троих присутствовавших и покончил с собой.