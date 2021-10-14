Ростов-на-Дону, 14 октября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки участие в прививочной кампании от коронавируса завершили 5,2 тыс. человек. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 14 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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В настоящее время COVID-прививку получили 1 млн 615,06 тыс. человек (+ 3 627 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 529,81 тыс. человек (+ 5 223 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области расширили перечень граждан, подлежащих обязательной вакцинации.