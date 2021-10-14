Москва, 14 октября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. По ситуации с ценами на продовольствие в России по-прежнему возникают вопросы, сообщил 14 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Duma.gov.ru Михаил Мишустин

«Меры сдерживания цен на продовольствие, которые ранее были приняты правительством, оказались достаточно эффективными, — сказал он. — Но сегодня всё равно возникает очень много вопросов по ценам на продовольствие».

По словам главы правительства, цены на продукты питания растут во всём мире, и в России нужен комплекс мер, который обеспечивал бы стабилизацию в долгосрочной перспективе.