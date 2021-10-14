Москва, , 14:21 — REGNUM Запросы о возможном наличии у депутата Госдумы Алексея Веллера («Единая Россия») банковского счёта в Лихтенштейне будут направлены в Генпрокуратуру, Центризбирком и Росфинмониторинг в ближайшее время. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Здание правительства и парламента Лихтенштейна böhringer friedrich

Парламентарий напомнил, что принятый по инициативе президента закон впрямую запрещает людям, занимающим/замещающим госдолжности, владеть иностранными счетами.

«И неважно: 1 доллар лежит там или 4,1 млн евро. Есть счёт — значит, долой с госслужбы или из депутатов!» — рассуждает Хинштейн в телеграм-канале.

В этом вопросе у «Единой России» нет и не может быть двух мнений, подчеркнул он.

«О результатах проверок обязательно сообщим публично», — добавил парламентарий.

Депутат Государственной думы Веллер избран по избирательному округу № 57 (Енисейский — Красноярский край).