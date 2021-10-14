Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 14 октября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Президент Канарских островов Анхель Виктор Торрес подчеркнул важность науки в предотвращении последствий извержения вулкана Кумбре-Вьеха и принятии решений для спасения жизней. Об этом он заявил в ответ на вопрос представителя региональной парламентской фракции Grupo Sí Podemos Canarias Мануэля Марреро касательно оценки и признания вклада науки в изучение нынешнего процесса извержения вулкана на Пальме, сообщает La Razón.

Цитата из видео на YouTube Извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Испания

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Он признал, что мониторинг вулкана на острове Пальма является капитальным, чтобы гарантировать, что ущерб будет как можно меньше.

В своем выступлении Анхель Виктор Торрес еще раз подчеркнул, что «единственной хорошей новостью» в связи с извержением вулкана является отсутствие пострадавших благодаря «гражданской позиции» и «ответственной реакции» жителей Пальмы, а также роли науки.