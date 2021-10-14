Москва, 14 октября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил главе комитета по просвещению Ольге Казаковой («Единая Россия») разобраться с ситуацией, связанной с увольнением учителя биологии в одной из школ в Санкт-Петербурге, ведущей просветительский блог «Не стыдно», передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

«Давайте поручим главе комитета по просвещению Казаковой разобраться в ситуации, которую озвучил Жириновский, с учителем биологии. Дальне нам доложить», — сказал Володин.

Выступая в ходе пленарного заседания лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратил внимание на то, что в Санкт-Петербурге уволили учителя биологии за то, что она вела просветительский блог «Не стыдно», в котором рассказывала, как родителям правильно поговорит со своими детьми на острые и деликатные темы.

«До сих пор не хотят в наших школах вводить предметы, связанные с семьёй, отношениями между людьми. И настолько это мракобесие укоренилось, что даже учительницу, которая решила этим заняться в свободное время, заставили уйти», — возмущен парламентарий.

Он сообщил, что уже обратился в комитет Госдумы по образованию с тем, чтобы он добился восстановления учительницы на работе.

«Она занимается правильной и нужной просветительской работой. Чтобы дети и их родители понимали, как им найти общий язык даже в самой сложной ситуации, как решать проблемы взаимоотношений в зародыше, а не дожидаться появления комплексов и обид», — добавил депутат.