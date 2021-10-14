Джакарта, 14 октября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Правительство Индонезии вводит новые правила для людей из-за границы, которые хотят посетить страну, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Одно из нововведений правительства — обязательное использование приложения PeduliLindung. Приложение разработано для помощи государственным органам в отслеживании распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, всем, кто приезжает из-за границы, необходимо предъявить справку о вакцинации против COVID-19. Правительство Индонезии также намерено вводить вакцину людям, которые не были привиты.

Приезжающие в Индонезию жители должны пройти обязательную самоизоляцию. Для граждан Индонезии изоляция будет бесплатной, а иностранные граждане должны пробыть на карантине пять дней за свой счет. Прохождение карантина не распространяются на иностранцев, имеющих дипломатические и служебные визы.

На четвертый день карантина приезжие должны сдать ПЦР-тест.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявили 1053 случая заражения SARS-CoV-2.

Подробнее в материале:В Индонезии за сутки выявили 1053 случая заражения SARS-CoV-2