Бейрут, 14 октября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Армия Ливана предупредила, что откроет огонь по любому вооружённому лицу на улицах Бейрута из-за обстрела демонстрантов. Об этом говорится в заявлении армии в Twitter.

Флаг Ливана

«Подразделения армии откроют огонь по любому вооружённому лицу, находящемуся на дорогах, а также по любому, кто откроет огонь с любого места», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, число погибших в результате перестрелок, которые возникли в ходе протестных акций в Бейруте, увеличилось до трех и еще десятки человек были ранены.

Перестрелки произошли в районах Эт-Тайюни и Бадаро в Западном Бейруте в ходе митинга шиитских партий около Дворца правосудия.