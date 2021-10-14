Москва, 14 октября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Высокие цены на нефть — это хорошо, но главное, что они должны быть стабильными. Об этом в кулуарах форума «Российская энергетическая неделя» заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Он подчеркнул, что нынешние цены на чёрное золото Азербайджан как страну-производителя удовлетворяют.

«Но главное, чтобы эта цена была стабильна. Главная цель заключается в том, что цена нефти должна быть стабильной, прогнозируемой», — подчеркнул глава ведомства.

Он отметил, что цены должны быть комфортными не только для стран-производителей, но и для стран-потребителей.

Оценивая нынешнюю ситуацию на нефтяном рынке, Шахбазов подчеркнул, что все довольны происходящим.

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«Нет никаких особо больших тем вокруг ни цены нефти, ни количества её» поставок», — цитирует ТАСС Шахбазова.

При этом на газовом рынке, по его мнению, необходимо «какое-то регулирование».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что страна обладает запасами газа, которых хватит как для внутреннего потребления, так и для экспорта по меньшей мере на 100 лет. По его словам, подтверждённые запасы природного газа в Азербайджане составляют 2,6 трлн куб. м.

Глава государства добавил, что на протяжении 15 лет Азербайджан являемся надёжным поставщиком нефти на европейский рынок, а сейчас играет свою роль как надёжный поставщик природного газа.