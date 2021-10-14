Пермь, 14 октября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки зафиксирован летальный исход 32 человек по причине COVID-19, сообщает 14 октября оперштаб по предотвращению распространения коронавируса. С начала пандемии число жертв заболевания достигло 5266.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В регионе продолжается рост заболеваемости. За последние сутки выявили 569 заражений коронавирусом, что на восемь больше, чем днём ранее. С конца марта 2020 года на территории Прикамья зафиксировано 109 005 носителей коронавируса.

Выздоровел 94 371 человек. На сегодняшний день в больницах лечится 4475 пациентов с COVID-19, из них 543 человека находятся в тяжелом состоянии.