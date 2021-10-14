Москва, 14 октября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Компания Renault представила новую ограниченную спецверсию кроссовера Kaptur под названием Intense. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Renault Renault Kaptur Intense

Российские автолюбители смогут заказать новинку в ноябре текущего года. Спецверсия, как отмечают представители компании, разработана с учетом пожеланий клиентов.

Особенностью внешнего вида Kaptur Intense стали 17-дюймовые литые колесные диски дизайна Montis, а также накладки на боковых зеркалах, шильдиками спецверсии и двухцветный окрас модели. Последний включает в себя сочетания оранжевого металлика с черной или серебристой крышей, контрастной крыши с белым, красным, синим, серебристым и темно-серым оттенками.

Внутри модели установлены кресла с комбинированной обивкой и с оранжевой прострочкой. Кроме того, в салоне появились различные элементы оранжевого цвета.

Моторная линейка включает в себя 1,3-литровый турбированный двигатель мощностью 150 л. с. и атмосферный мотор на 1,6 л.

Ранее компания Renault представила созданную для авторынка Европы ограниченную версию Clio под названием Lutecia.

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