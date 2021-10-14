Кишинёв, 14 октября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Депутаты парламента Молдавии от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКиС) выступили за то, чтобы снять с рассмотрения в законодательном органе Стамбульскую конвенцию. Об этом 14 октября заявил на заседании законодательного органа от БКиС Григорий Новак.

Serhio Парламент Молдавии

«Если мы искренни в наших поздравлениях, давайте вместе приложим усилия и единогласно исключим этот позорный проект, который противоречит вере граждан», — сказал Новак.

Ранее депутаты БКиС также критиковали Стамбульскую конвекцию. Они отмечали, что этот документ содержит положения, которые отрицают существование мужского и женского пола, заменяя это на множество гендеров. Тем не менее, большинство депутатов парламента Молдавии в первом чтении ратифицировали эту конвенцию.

Стоит отметить, что положения Стамбульской конвенции, принятой в мае 2011 года, вызывают споры. В России её не ратифицировали. Общественные движения, выступающие в защиту традиционных ценностей отмечают, что под «ширмой» защиты женщин документ внедряет механизмы разрушения семьи.

Турция ранее присоединилась к конвенции, но в марте 2021 года президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Стамбул выходит из этого соглашения. Он отметил, что конвенция направлена на приравнивание гомосексуализма к норме.