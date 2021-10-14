Берлин, , 14:10 — REGNUM Немецкий таблоид Bild заявил 14 октября, что канцлер Германии Ангела Меркель игнорирует рост цен на газ и электричество и назвал ее в связи с этим «ледяным канцлером».

Меркель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Цены на топливо, электроэнергию и газ достигли рекордного уровня! И что делает Ангела Меркель? Полностью игнорирует ситуацию», — говорится в материале издания.

Также отмечается, что немецкое министерство экономики, в свою очередь, тоже не усматривает необходимости в принятии мер, несмотря на то, что часть поставщиков газа уже обанкротились, а другие, к примеру, концерн E. ON, не обслуживают новых клиентов.

Кроме того, как утверждает Bild, экономические ассоциации и защитники прав потребителей страны считают, что правительство должно немедленно действовать в сложившейся ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что России и партнёрам по ОПЕК+ удаётся находить сбалансированные и приемлемые для всех сторон решения по стабилизации мирового энергетического рынка.