Ставрополь, 14 октября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. В Ставропольском крае обязали перевести на дистанционный режим работы 30% сотрудников предприятий и организаций. Такое решение было принято в ходе заседания регионального оперативного штаба, сообщил 14 октября губернатор региона Владимир Владимиров.

Максим Додонов ИА Красная Весна Удаленная работа

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«Для прерывания цепочек распространения инфекции рекомендуем руководителям трудовых коллективов предприятий и организаций края перевести 30% сотрудников на дистанционный режим работы»,— написал он в своем Instagram.

Владимиров отметил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 на Ставрополье «пока не улучшается, растёт количество инфицированных новым, более агрессивным штаммом коронавируса, увеличилось количество летальных исходов».

По его словам, «не выходя из третьей коронавирусной волны мы сразу попали в четвёртую». Поэтому власти Ставрополья принимают жесткие меры для защиты здоровья людей. В частности, одной из них он назвал продление школьных каникул на неделю.