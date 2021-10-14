Москва, 14 октября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Правительство России выделит дополнительно 6 млрд рублей на выплаты многодетным семьям, сообщил 14 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Он рассказал о мерах, которые предпринимает правительство для создания комплексной поддержки семей с детьми.

«Сегодня выделим более 28 млрд рублей на выплаты детям от трёх до семи лет. Их у нас по всем регионам свыше 2,5 млн», — сказал Мишустин.

По его словам, с начала 2021 года на эти цели в регионы направили более 270 млрд рублей из федерального бюджета. Размер выплат зависит от дохода семьи, уточнил глава правительства.

Мишустин отметил, что отдельное внимание будет уделяться семьям, где растут трое или более детей. После рождения третьего ребёнка или последующих детей родители имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты вплоть до трёхлетнего возраста малыша, при этом в федеральном бюджете на эти цели в 2021 году предусмотрено свыше 59 млрд рублей. Помощь получают свыше 620 тыс. многодетных семей.

«Но детей в стране рождается всё больше, и в регионах возникла необходимость в дополнительных средствах. Для этого выделим ещё около 6 млрд рублей», — заявил премьер-министр.