В Коста-Рике завершается вакцинация от COVID-19 нелегальных мигрантов
Сан-Хосе, 14 октября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Фонд социального страхования Коста-Рики завершит 14 октября специальный день вакцинации против COVID-19 для нелегальных мигрантов, проживающих в этой стране. Об этом пишет Prensa Latina.
Команды по иммунизации запланировали, по мере необходимости, посещение населенных пунктов, где, по имеющейся информации, проживают иностранцы, ещё не получившие первую дозу вакцины на территории Коста-Рики.
Представляя кампанию 8 октября на своих личных страницах в социальных сетях, президент Коста-Рики Карлос Альварадо написал, что «это делается ради здоровья всех людей и сообществ, потому что каждый привитый человек защищает и тех, кто его окружает».
«И мы ориентируем его на тех, кто живет в стране, потому что здесь нет туристической вакцины», — сказал Альварадо и призвал тех, кто еще не прошел вакцинацию, сделать это.
Вакцинация нелегальных мигрантов, проживающих в стране, была одобрена Национальной комиссией по вакцинации и эпидемиологии.