Сан-Хосе, 14 октября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Фонд социального страхования Коста-Рики завершит 14 октября специальный день вакцинации против COVID-19 для нелегальных мигрантов, проживающих в этой стране. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Коста-Рика

Команды по иммунизации запланировали, по мере необходимости, посещение населенных пунктов, где, по имеющейся информации, проживают иностранцы, ещё не получившие первую дозу вакцины на территории Коста-Рики.

Представляя кампанию 8 октября на своих личных страницах в социальных сетях, президент Коста-Рики Карлос Альварадо написал, что «это делается ради здоровья всех людей и сообществ, потому что каждый привитый человек защищает и тех, кто его окружает».

«И мы ориентируем его на тех, кто живет в стране, потому что здесь нет туристической вакцины», — сказал Альварадо и призвал тех, кто еще не прошел вакцинацию, сделать это.

Вакцинация нелегальных мигрантов, проживающих в стране, была одобрена Национальной комиссией по вакцинации и эпидемиологии.