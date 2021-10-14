Оренбург, 14 октября, 2021, 14:03 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 14 октября, выявили 387 заражений коронавирусом, что на четыре больше предыдущего суточного показателя, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

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С начала пандемии общее число выявленных заражений достигло 82 511. На 100 тыс. населения приходится 4209,91 факта заболевания.

Выздоровели 70 858 оренбуржцев. Из-за коронавирусной инфекции скончались 2224 человека. За последние сутки зафиксировано 23 летальных исхода.

Напомним, в регионе ухудшается эпидситуация, в ряде городов школьники переведены на дистанционное обучение. В Оренбуржье готовятся к вводу системы QR-кодов о вакцинации для посещения ряда учреждений.