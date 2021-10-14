Барнаул, 14 октября, 2021, 14:02 — ИА Регнум. В Барнауле сегодня, 14 октября, произошло повреждение магистрального трубопровода недалеко от пересечения улиц Деповская и Брестская. Как сообщает телеграм-канал городской мэрии, по предварительным данным, под временное отключение отопления и горячего водоснабжения попали 100 МКД, 57 частных домов, в которых проживает 8468 жителей, 7 школ, 6 детских садов, 5 учреждений здравоохранения, ряд административных зданий. Зона отключения уточняется.

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Бригады БТСК уже приступили к земляным работам, чтобы установить причины и характер повреждения. Идет откачка воды. Ситуация находится на контроле в администрации города Барнаула и Железнодорожного района. Энергетики приносят свои извинения. О сроках восстановления подачи ресурса будет сообщено дополнительно.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая коммунальная авария произошла на магистральной теплосети М-31 в Барнауле. Тогда в результате гидравлических испытаний трубопровода 500 мм на прочность и плотность произошёл выход воды на улице Малахова в районе больничного комплекса.

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