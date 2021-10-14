Ростов-на-Дону, 14 октября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону проведён досрочный мониторинг цен на основные овощи — картофель, белокочанную капусту, репчатый лук, морковь и свёклу. Проверить ценники власти решили на фоне ажиотажа вокруг картофеля, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Картофель

В среднем один килограмм картофеля в областном центре стоит 46,8 рубля, капусты белокочанной — 45 рублей, моркови — 38,9 рубля, лука репчатого — 27,6 рубля, свёклы — 24,9 рубля. На ростовских рынках цены на картофель составляют от 30 до 60 рублей за килограмм, капусту белокочанную — 50 рублей за килограмм, морковь — 40 рублей за килограмм, лук репчатый — 35 рублей за килограмм, свёклу — 50 рублей за килограмм.

Напомним, что стоимость картофеля в Ростовской области за месяц поднялась на 16,8%, капусты белокочанной и моркови — от 6 до 7%, лука репчатый — на 2,6%.