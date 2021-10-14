Екатеринбург, 14 октября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на проспекте Ленина (от участка ул. Вайнера до ул. Жукова) напротив здания регионального МВД появилась выделенная полоса для общественного транспорта, сообщают СМИ.

Lesless Выделенная полоса для общественного транспорта

Разметка с указателями на проезжей части появилась 14 октября. Наличие такой полосы позволит ускорить движение общественного транспорта по городу. После ввода специальной полосы екатеринбуржцы смогут оценить нововведение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к 2023 году в Екатеринбурге планируется оформление 44 выделенных полос. Документ размещён на сайте мэрии.