Москва, 14 октября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Российская биатлонистка Екатерина Глазырина, отбывшая дисквалификацию, может вернуться в состав сборной России. Об этом 14 октября сообщил глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

pleclown Биатлон

По словам Майгурова, 13 октября дисциплинарный орган Biathlon Integrity Unit (BIU) уведомил СБР о том, что Глазырина может вернуться к соревновательной деятельности, т.к. 24 сентября у неё истёк срок годичной предварительной дисквалификации.

«Я не вижу препятствий к возвращению Кати в сборную команду России, если ее результаты будут соответствовать», — сказал Майгуров.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года IBU отстранил Глазырину от участия в международных соревнованиях в связи с возможными допинговыми нарушениями.