Санкт-Петербург, 14 октября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Смольный пока не планирует вызывать из самоизоляции тех медиков, которые на законных основаниях ушли с работы на время пандемии. Об этом 14 октября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

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«У нас нет сильного кадрового голода. Поэтому в этом нет необходимости», — прокомментировали в комздраве Петербурга.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал медиков старших возрастов, которые уходили на самоизоляцию из-за COVID-19 и рисков для здоровья, вернуться на свои рабочие места. По словам чиновника, сейчас есть вакцина, которая оградит медиков от тех рисков, что были в начале пандемии.

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В свою очередь в соседнем с Петербургом субъекте Федерации — Ленинградской области — уточнили, что «насильно возвращать» из самоизоляции медиков на рабочие места не собираются. Вместе с тем в комздраве региона отметили, что таких медработников едва ли найдется много в регионе.