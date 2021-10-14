Ставрополь, 14 октября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. В Ставропольском крае осенние школьные каникулы продлятся дольше обычного. Из-за неблагополучной ситуации с коронавирусом их продлят на неделю. С учетом ноябрьских праздников дети будут отдыхать — с 23 октября по 8 ноября. Такое решение было принято в ходе очередного заседания оперативного штаба края.

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«В соответствии с предложениями Роспотребнадзора принято решение продлить предстоящие осенние каникулы в школах края до двух недель. Они начнутся на неделю раньше — с 23 октября» , — сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Он отметил, что решение о продлении каникул в школах принято в качестве одной из мер прерывания цепочек распространения инфекции.

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По данным федерального оперативного штаба, в Ставропольском крае на 14 октября выявлено 90 923 носителей коронавируса. Выздоровели из них 71 765 человек, не удалось спасти 3457 жителей региона. За прошедшие сутки был зафиксирован антирекорд по числу заболевших — 377 человек. Умерли за последний день — 33 жителя края. Днем ранее число смертей составило 36.