Ярославль, , 13:57 — REGNUM Ярославец в ближайшее время не сможет стать губернатором Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал депутат Госдумы России Анатолий Лисицын.

Анатолий Лисицын

«Задавали вопрос в администрации президента, почему не сделали предложение нашим ярославским кандидатурам. Мы называли кандидатуры Александра Грибова, Виктора Костина, но нам просто сказали, что пока такие решения были бы преждевременным. Ну, в общем-то достаточно завуалированно сказали, что эти кандидатуры пока не подходят. Есть точка зрения президента, которая, собственно, увязана с теми кандидатурами, которые он предлагает. Как вы поняли, что на пять лет в Ярославле не будет своего кандидата, которого можно будет объективно и твёрдо рекомендовать в губернаторы», — сказал Анатолий Лисицын.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 октября стало известно об уходе своего поста губернатора Дмитрия Миронова, который стал помощником президента. Врио губернатора назначен Михаил Евраев, ранее не работавший в Ярославской области.

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