Бейрут, 14 октября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Количество погибших в результате перестрелок, которые возникли в ходе протестных акций в Бейруте, увеличилось до трех и еще десятки человек были ранены. Об этом 14 октября сообщает телеканал Al Hadath.

Shahen books Протесты в Ливане

По информации источника, перестрелки произошли в районах Эт-Тайюни и Бадаро в Западном Бейруте в ходе митинга шиитских партий около Дворца правосудия.

Также указывается, что не менее 20 человек получили в результате этого ранения. При этом отмечается, что командование ливанской армии предупредило, что «военные будут открывать огонь на поражение по любому прохожему, вышедшему на улицу с оружием».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что один человек погиб и еще восемь были ранены в результате обстрела, направленного в сторону демонстрантов, в районе Эн-Тайюни в Бейруте.