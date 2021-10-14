Пермь, 14 октября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Пермский стрелок Тимур Б., обвиняемый в массовом убийстве, заключен под стражу на два месяца. Сегодня, 14 октября, во время выездного заседания избрана мера пресечения, сообщает 59.ru.

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Заседание суда проходило в стенах краевой клинической больницы в Перми, где студент до сих пор находится на лечении. Напомним, при задержании он казал сопротивление и получил ранения.

Следствие ходатайствовало о заключении под стражу, аргументируя свою позицию тем, что обвиняемый может скрыться, пока идет следствие. Ходатйство удовлетворено. Тимур Б. проведет в СИЗО два месяца — до 13 декабря. Фигурант громкого дела о вооружённом нападении на вуз согласился с таким решением.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пермского студента обвиняют в убийстве шестерых человек. Кроме того, десятки граждан были ранены. Молодой человек устроил 20 сентября расстрел людей на территории национального-исследовательского университета.