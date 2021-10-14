В Татарии вступились за бизнес-сообщество и переболевших с антителами
Казань, 14 октября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Депутат Госсовета Татарии Олег Коробченко вступился за бизнес-сообщество в обращении, которое направил руководителю управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Марине Патяшиной, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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«В связи с постановлением №960
Бизнес-сообщество предлагает ввести персональную ответственность покупателей за наличие документа о прививке. Кроме того, в письме отмечается, что целесообразно не ограничивать в правах бессимптомно переболевших граждан с высоким уровнем антител к коронавирусной инфекции при подтверждении данных результатами теста. Для этого в партии предлагают организовать пункты бесплатного тестирования на наличие антител к коронавирусу наряду с пунктами вакцинации.
Подчёркивается, что обязательная вакцинация создаст социальную напряженность в коллективах, поскольку это требование противоречит мнению президента России, который ранее заявил, что вакцинация должна быть добровольной.