Казань, 14 октября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Депутат Госсовета Татарии Олег Коробченко вступился за бизнес-сообщество в обращении, которое направил руководителю управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Марине Патяшиной, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mos.ru/В. Новиков Сертификат о вакцинации от коронавируса

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«В связи с постановлением №960 от 07.10.2021 «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекцией» в адрес регионального отделения Партии Роста в Татарстане поступили многочисленные обращения от предпринимателей из сферы услуг и торговли. Поскольку последние ограничения были введены практически молниеносно, работники и работодатели не успели к ним подготовиться — сделать прививки, организовать работу с учетом нагрузки на вакцинированных сотрудников, которым теперь придется замещать тех, кто еще не успел привиться», — говорится в тексте письма.

Бизнес-сообщество предлагает ввести персональную ответственность покупателей за наличие документа о прививке. Кроме того, в письме отмечается, что целесообразно не ограничивать в правах бессимптомно переболевших граждан с высоким уровнем антител к коронавирусной инфекции при подтверждении данных результатами теста. Для этого в партии предлагают организовать пункты бесплатного тестирования на наличие антител к коронавирусу наряду с пунктами вакцинации.

Подчёркивается, что обязательная вакцинация создаст социальную напряженность в коллективах, поскольку это требование противоречит мнению президента России, который ранее заявил, что вакцинация должна быть добровольной.