Тюмень, 14 октября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 280 случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 октября сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 276 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 14 октября 2021 года коронавирусом заразились 65 376 человек, выздоровели 56 240 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии на 14 октября в регионе скончались 2077 пациентов с COVID-19 (на 11 человек больше, чем днём ранее).