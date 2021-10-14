Липецк, 14 октября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. В Липецкой области 14 октября подтверждено 302 новых случая заражения коронавирусом — на 12 больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 56 тыс. 718 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 49 тыс. 811 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 332 — за последние сутки.

За весь период скончались 1817 человек. 14 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.