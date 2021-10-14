Москва, 14 октября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миграционная амнистия для граждан Узбекистана — это не вопрос Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Смотрите, это все-таки не вопрос для администрации президента. Это вопрос для наших миграционных властей и для МВД. И я рекомендую вам туда обратиться», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как подобное решение может повлиять на криминогенную обстановку.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Россия разрешила въезд для 158 тыс. граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд на территорию страны.

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