Ставрополь, 14 октября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. На Ставрополье 14 октября зафиксирован антирекорд по числу заболевших COVID-19 — 377 человек. Умерли за последний день — 33 жителя края. За последние недели число смертей резко возросло. Днем ранее был зафиксирован антирекорд за все время пандемии по числу летальных исходов — 36.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Власти края ужесточают ограничительные меры. Переводятся на «дистанционку» до 30% сотрудников. Каникулы в школах продлены до трех недель с учетом ноябрьских праздников — с 23 октября по 8 ноября.

Всего, по данным федерального оперативного штаба на 14 октября, в Ставропольском крае выявлено 90 923 носителя коронавируса. Выздоровели из них 71 765 человек, не удалось спасти 3457 жителей региона.